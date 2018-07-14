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Вторжения бомбардировщиков: Южная Корея вручила ноту протеста России

Российские бомбардировщики
14:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Южная Корея выразила протест из-за вторжения бомбардировщиков РФ.

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России Андрея Фалилеева из-за вторжения российских бомбардировщиков в зону идентификации воздушной обороны страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Yonhap.

"Вторжение российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, такие инциденты могут привести к столкновению в воздухе.

"Мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для избежания их повторения", — говорится в заявлении Минобороны Южной Кореи.

Южнокорейский МИД в свою очередь также вызвал российского дипломата и выразил сожаление по поводу вторжения самолетов.

Как сообщалось, Южная Корея заявила, что подняла военную авиацию, чтобы перехватить два российских военных самолета, которые вошли в ее пространство противовоздушной обороны четыре раза в течение дня.

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Новости мира, Андрей Фалилеев, Бомбардировщики, Россия, Южная Корея.
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