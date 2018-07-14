Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Новости: Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE
Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
X

В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра страны

Наваз Шариф и Мариам Наваз
15:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Новости мира: Экс-премьера Пакистана и его дочь арестовали в аэропорту.

В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, заочно приговоренного к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, и его дочь.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был арестован после того, как он приземлился в своем родном городе Лахор в пятницу вечером перед национальным голосованием", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Шариф и его дочь Мариам прилетели в Международный аэропорт в Лахоре из Лондона.

После этого их отвезли в тюрьму близ Исламабада.

Как сообщалось, 6 июля суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, обвиняемого в коррупции, к 10 годам заключения. Он обвиняется в коррупции, связанной с четырьмя дорогими квартирами в Лондоне.

Экс-премьер Пакистана называет обвинения в свой адрес политически мотивированными.

67-летний Шариф подал в отставку в июле 2017 года после того, как Верховный суд запретил ему занимать должности в органах власти из-за обвинения в коррупции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Лахор, Мариам Наваз, Наваз Шариф, Пакистан.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Оползень в Непале унес жизни, по меньшей мере, восьми человек Самолеты ВВС Южной Кореи перехватили бомбардировщики РФ Наводнение в Японии забрало уже свыше 200 человеческих жизней

Последние новости

Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин Cкончался украинец, пострадавший от нападения российского туриста в Анталии
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
04 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
05 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости сегодня
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
17:30 Смешно до слез: курьезные снимки, которые сделали в самый подходящий момент
17:23 Королевская роскошь: какие драгоценности носит Камилла, герцогиня Корнуольская (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0