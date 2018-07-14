В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, заочно приговоренного к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, и его дочь.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был арестован после того, как он приземлился в своем родном городе Лахор в пятницу вечером перед национальным голосованием", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Шариф и его дочь Мариам прилетели в Международный аэропорт в Лахоре из Лондона.

После этого их отвезли в тюрьму близ Исламабада.

Как сообщалось, 6 июля суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, обвиняемого в коррупции, к 10 годам заключения. Он обвиняется в коррупции, связанной с четырьмя дорогими квартирами в Лондоне.

Экс-премьер Пакистана называет обвинения в свой адрес политически мотивированными.

67-летний Шариф подал в отставку в июле 2017 года после того, как Верховный суд запретил ему занимать должности в органах власти из-за обвинения в коррупции.