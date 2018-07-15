Теракт в Пакистане: число погибших увеличилось до 150 человек
Новости мира: В Пакистане сегодня, 15 июля, будет приспущен национальный флаг из-за смерти около 150 человек, погибших во время террористических актов.
Из-за подрыва смертника в толпе на предвыборном митинге в Пакистане, на котором присутствовало до тысячи человек, погибли около 150 человек. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Dawn news.
"Национальный флаг будет приспущенным в воскресенье для оплакивания смерти около 150 человек во время недавних террористических актов перед всеобщими выборами", - сообщает издание.
Количество раненых составляет около 200 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Как сообщалось, в Пакистане после ареста отстраненного от должности премьер-министра Наваза Шарифа усилилась напряженность.
Кровавый теракт в Пакистане: число погибших превысило 120 человек
14 июля в результате подрыва смертника вблизи колонны демонстрантов возле города Кветта на юго-западе Пакистана, столицы провинции Белуджистан, погибли 128 человек включая кандидата на выборах в парламент 25 июля Сираджа Райсани.
Также в этом нападении были ранены по меньшей мере 200 человек. Ответственность за нападение взяла группировка "ИГИЛ".