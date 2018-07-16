Спасенные из пещеры в Таиланде дети почтили погибшего дайвера
Новости мира: Волонтер, бывший боец ВМС, Саман Гуман умер 6 июля, когда доставлял кислород в затопленную пещеру, его называют героем во всем мире.
12 юных футболистов, которых спасли из затопленной пещере в Таиланде, почтили память военного дайвера, который погиб во время операции по их спасению. Об этом сообщает BBC Украина.
"Все плакали и выражали свои соболезнования, писали сообщения на портрете Самана. Память о нем почтили минутой молчания", - сообщил министр здравоохранения страны Джедсада Чокдамронгсук.
О подростках, застрявших в пещере в Таиланде, снимут фильм
Детям и их тренеру сообщили о смерти мужчины только на выходных, когда врачи были уверены, что они смогут выдержать эту новость.
"Они поблагодарили его и пообещали быть хорошими мальчиками", - рассказал министр.
После 17-дневного пребывания в пещере дети в больнице. Они все еще находятся на антибиотиках. Их планируют выписать из больницы в четверг.
Им не советуют давать интервью СМИ, ведь это может спровоцировать пост-травматическую реакцию.
Команду приглашали на финал Чемпионата мира по футболу, но они не смогли поехать через медицинские причины.