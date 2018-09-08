Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии 6 сентября, погибло уже 35 человек.

Об этом сообщает Channel NewsAsia.

"Количество жертв сильного землетрясения, которое повлекло оползни на севере Японии, выросло по состоянию на субботу, 8 сентября, до 35 человек", - говорится в сообщении.

Большинство погибших – из небольшого городка Ацума, где в результате землетрясения были разрушены дома жителей. Также как минимум пять жителей города считаются пропавшими без вести.

По данным власти острова Хоккайдо, свыше 600 человек получили незначительные травмы. Приблизительно 16 тысяч человек эвакуировано.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 13 пропавших без вести.