День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Отопительный сезон не за горами: Украина активно накапливает газ
Отопительный сезон не за горами: Украина активно накапливает газ
Новости: Итоги 9 сентября: День танкиста, протесты в России и победа сборной
Итоги 9 сентября: ДТП с Додоном и победа сборной
Новости: Защитник сборной Словакии: Не думаю, что это пенальти
Защитник сборной Словакии: Не думаю, что это пенальти
Новости: Смартфоны от Xiaomi, которые были представлены этим летом
Смартфоны от Xiaomi, которые были представлены этим летом
X

Землетрясение в Японии: власти назвали количество жертв

Смотрите фото (5)
Землетрясение в Японии
08:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В результате землетрясения на севере Японии погибло более 40 человек.

Жертвами землетрясения на северном японском острове Хоккайдо стали 44 человека, 660 получили ранения, сообщил журналистам в понедельник генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

Землетрясение магнитудой, по различным данным, от 6,6 до 6,7 произошло на острове на прошлой неделе, временно парализовав воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение с префектурой, вызвав серьезные нарушения электроснабжения.

Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек

К настоящему моменту еще около 2,5 тыс. находятся в центрах, организованных для эвакуированных из опасных районов жителей острова, где сошедшие сели разрушили целые деревни.

В спасательной операции, как сообщил Е.Суга, принимали участие 40 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных, более 60 вертолетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Жертвы, Землетрясение, Землетрясение в Японии, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5.9 Количество погибших при землетрясении на Хоккайдо выросло Землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось

Последние новости

Ситуация в зоне ООС: боевики продолжают вести провокационный огонь Бизнес-гороскоп на неделю, 10-16 сентября: все знаки Зодиака Гороскоп на неделю, 10–16 сентября: все знаки Зодиака
Сегодня читают
01 Может стать "шоком для населения": Беларусь отказалась от кредитов МВФ
02 Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
03 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
04 Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод
05 Бомбардировки Идлиба: Сирийские повстанцы ответили ракетным ударом
Новости сегодня
08:54 Вернидуб о матче сборной: Хотели прагматичного футбола - и получили
08:50 Снимки пострадавшего озера от изменения климата (Фото)
08:44 NASA планирует создать сверхмощный телескоп для экзопланет
08:39 В митинге в Москве избили Жириновского
08:29 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в третьем выпуске (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Полторак: Все танковые бригады ВСУ полностью укомплектованы
Полторак: Все танковые бригады ВСУ полностью укомплектованы
Новости: Погода в понедельник: всю Украину накроют сильные дожди
Погода в понедельник: всю Украину накроют сильные дожди
Новости: В Японии обнаружили свиной грипп: Экспорт свинины приостановлен
В Японии обнаружили свиной грипп: Экспорт свинины приостановлен
Новости: Рецепт дня: грибной суп с баклажанами
Рецепт дня: грибной суп с баклажанами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь