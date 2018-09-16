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В ООН нашли доказательства поставок оружия КНДР в Сирию

КНДР
04:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Северную Корею уличили в продаже оружия Сирии.

Эксперты ООН представили свидетельства нарушения КНДР экономических санкций и продажи вооружений странам, где идут военные конфликты.

По информации издания, Северная Корея продавала вооружение Сирии, Йемену, Ливии и другим странам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, специалисты зафиксировали рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, а также случаи транспортировки угля в Китай.

"Эти нарушения снижают эффективность последних санкций ООН, [КНДР] пренебрегает ограничениями на импорт нефтепродуктов и запретом на поставки угля, введенными в 2017 году", — сказано в публикации.

Финансовые санкции соблюдаются хуже всего, и агенты Северной Кореи оперируют "практически безнаказанно" как минимум в пяти государствах, заключают авторы доклада.

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Новости мира, Йемен, КНДР, Ливия, ООН, Оружие, Сирия.
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