В ООН нашли доказательства поставок оружия КНДР в Сирию

Эксперты ООН представили свидетельства нарушения КНДР экономических санкций и продажи вооружений странам, где идут военные конфликты.

По информации издания, Северная Корея продавала вооружение Сирии, Йемену, Ливии и другим странам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, специалисты зафиксировали рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, а также случаи транспортировки угля в Китай.

"Эти нарушения снижают эффективность последних санкций ООН, [КНДР] пренебрегает ограничениями на импорт нефтепродуктов и запретом на поставки угля, введенными в 2017 году", — сказано в публикации.

Финансовые санкции соблюдаются хуже всего, и агенты Северной Кореи оперируют "практически безнаказанно" как минимум в пяти государствах, заключают авторы доклада.