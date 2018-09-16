Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4494035-mezhkoreyskiy-sammit-predstaviteli-yuzhnoy-korei-otpravilis-v-phenyan.html
Межкорейский саммит: Представители Южной Кореи отправились в Пхеньян
05:50 Сегодня Телеграф
Новости мира: Группа из Южной Кореи направилась в КНДР для подготовки к саммиту.
Первая группа представителей Южной Кореи направляется в КНДР для подготовки к встрече президента Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Как сообщает "Ренхап", южнокорейские должностные лица, технические специалисты и репортеры пересекла границу между двумя странами на 19 автобусах.
Всего, по данным агентства, в КНДР едут 93 представителя Южной Кореи.
Третий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. Первые две встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в апреле и мае 2018 года.
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