Межкорейский саммит: Представители Южной Кореи отправились в Пхеньян

Первая группа представителей Южной Кореи направляется в КНДР для подготовки к встрече президента Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщает "Ренхап", южнокорейские должностные лица, технические специалисты и репортеры пересекла границу между двумя странами на 19 автобусах.

Всего, по данным агентства, в КНДР едут 93 представителя Южной Кореи.

Третий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. Первые две встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в апреле и мае 2018 года.