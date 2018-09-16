Наводнение в Таиланде нанесло значительные убытки

В Таиланде из-за наводнений, которые вызванны дождями, пострадали более 58 тыс. человек. Об этом сообщает Bangkok Post, передает УНН.

Согласно сообщению, стихия затронула восемь провинций, а именно Бунгкан, Накхонпханом, Сакон Накхон, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун.

"От наводнений пострадали 58 276 человек из 16 468 домовладений, расположенных в 26 районах страны. Уровень воды сейчас снижается", - отмечается в сообщении. Провинции Накхонпханом, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун частично затоплены, убытки подсчитываются. Ответственные службы продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.