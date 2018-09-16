Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4495979-navodnenie-v-tailande-naneslo-znachitelnyie-ubyitki.html
Наводнение в Таиланде нанесло значительные убытки
Новости мира: Почти 60 тысяч человек пострадали от наводнения, затопившего 8 провинций, убытки от стихии подсчитываются.
В Таиланде из-за наводнений, которые вызванны дождями, пострадали более 58 тыс. человек. Об этом сообщает Bangkok Post, передает УНН.
Согласно сообщению, стихия затронула восемь провинций, а именно Бунгкан, Накхонпханом, Сакон Накхон, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун.
"От наводнений пострадали 58 276 человек из 16 468 домовладений, расположенных в 26 районах страны. Уровень воды сейчас снижается", - отмечается в сообщении. Провинции Накхонпханом, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун частично затоплены, убытки подсчитываются. Ответственные службы продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.
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