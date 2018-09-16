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Наводнение в Таиланде нанесло значительные убытки

Наводнение в Таиланде
14:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Почти 60 тысяч человек пострадали от наводнения, затопившего 8 провинций, убытки от стихии подсчитываются.

В Таиланде из-за наводнений, которые вызванны дождями, пострадали более 58 тыс. человек. Об этом сообщает Bangkok Post, передает УНН.

Согласно сообщению, стихия затронула восемь провинций, а именно Бунгкан, Накхонпханом, Сакон Накхон, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун.

"От наводнений пострадали 58 276 человек из 16 468 домовладений, расположенных в 26 районах страны. Уровень воды сейчас снижается", - отмечается в сообщении. Провинции Накхонпханом, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун частично затоплены, убытки подсчитываются. Ответственные службы продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.

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Все по теме:

Новости мира, Дожди, Наводнение, Стихия, Таиланд, Убытки.
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