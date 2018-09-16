Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4498304-tayfun-v-kitae-postradavshih-bolee-100-chelovek.html
Тайфун в Китае: пострадавших более 100 человек
Новости мира: В результате шторма пострадали более 100 человек, информации о погибших пока нет.
Тайфун "Мангхут", который ранее стал причиной массовых разрушений на Филиппинах, достиг берегов Китая, в результате чего в Гонконге пострадали более 100 человек.
Об этом со ссылкой на BBC сообщает УНН.
Тайфун "Мангхут" пришел в Китай из Филиппин, где его жертвами стали не менее 30 человек.
В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек
Метеорологи называют ураган мощным тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.
До того, как шторм добрался до Гонконга, местные власти объявили самый высокий уровень тревоги и призвали жителей не покидать свои дома. Сила ветра здесь достигала 117 километров в час.
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