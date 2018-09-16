Тайфун в Китае: пострадавших более 100 человек

Тайфун "Мангхут", который ранее стал причиной массовых разрушений на Филиппинах, достиг берегов Китая, в результате чего в Гонконге пострадали более 100 человек.

Об этом со ссылкой на BBC сообщает УНН.

Тайфун "Мангхут" пришел в Китай из Филиппин, где его жертвами стали не менее 30 человек.

Метеорологи называют ураган мощным тропическим циклоном, с которым мир сталкивался в этом году.

До того, как шторм добрался до Гонконга, местные власти объявили самый высокий уровень тревоги и призвали жителей не покидать свои дома. Сила ветра здесь достигала 117 километров в час.