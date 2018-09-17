На Филиппинах погибли 30 шахтеров

По меньшей мере 30 горняков погибли, еще 13 пропали без вести в воскресенье в результате оползня на севере Филиппин. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Филиппин на севере острова Лусон генерал-лейтенант Эммануэль Саламат, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, 43 человека были заблокированы в туннеле из-за оползня, вызванного мощным тайфуном "Мангхут", который обрушился на островное государство утром в субботу. На месте происшествия в городе Итогон провинции Бенгет продолжается поисково-спасательная операция.