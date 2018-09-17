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На Филиппинах погибли 30 шахтеров

Шахта
10:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Из-за оползня, вызванного тайфуном "Мангхут", в шахте оказались заблокированными 43 горняка, 30 из них погибли, 13 считаются пропавшими без вести.

По меньшей мере 30 горняков погибли, еще 13 пропали без вести в воскресенье в результате оползня на севере Филиппин. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Филиппин на севере острова Лусон генерал-лейтенант Эммануэль Саламат, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, 43 человека были заблокированы в туннеле из-за оползня, вызванного мощным тайфуном "Мангхут", который обрушился на островное государство утром в субботу. На месте происшествия в городе Итогон провинции Бенгет продолжается поисково-спасательная операция.

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Все по теме:

Новости мира, Горняки, Мангхут, Оползень, Тайфун, Филиппины, Шахта.
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