Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4499073-na-filippinah-pogibli-30-shahterov.html
На Филиппинах погибли 30 шахтеров
Новости мира: Из-за оползня, вызванного тайфуном "Мангхут", в шахте оказались заблокированными 43 горняка, 30 из них погибли, 13 считаются пропавшими без вести.
По меньшей мере 30 горняков погибли, еще 13 пропали без вести в воскресенье в результате оползня на севере Филиппин. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Филиппин на севере острова Лусон генерал-лейтенант Эммануэль Саламат, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По его словам, 43 человека были заблокированы в туннеле из-за оползня, вызванного мощным тайфуном "Мангхут", который обрушился на островное государство утром в субботу. На месте происшествия в городе Итогон провинции Бенгет продолжается поисково-спасательная операция.
Телеграф