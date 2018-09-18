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Исторический визит: президент Южной Кореи прибыл в КНДР

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Ким Чен Ын с женой встретили президента Южной Кореи в Пхеньяне
08:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с историческим трехдневным визитом в столицу КНДР Пхеньяну.

В Пхеньяне стартовал третий межкорейский саммит, в рамках которого проведут встречу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили президентскую чету из Сеула в аэропорту. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из аэропорта лидеры двух стран прибыли в одном автомобиле прибыли в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" в столице.

На повестке дня межкорейского саммита, который будет проходить в течение трех дней, находится прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.

Как сообщалось, первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года.

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27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидеры двух Корей договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся с начала 1950-х годов.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Мун Чжэ Ин, Пхеньян, Северная Корея, Южная Корея.
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