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Денуклеаризация: Южная и Северная Кореи подписали важное соглашение

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын
08:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Северная Корея решила полностью демонтировать ракетный и ядерный полигоны.

Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончханн", говорится в совместном заявлении итогам межкорейского саммита.

Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля.

КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами, говорится в заявлении.

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

По словам Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Соглашение, предусматривающее снижение напряженности и рисков военных столкновений, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает ряд конкретных мер в этой области.

В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.

Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры

В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны.

Стороны сократят количество пограничных постов.

Стороны достигли договоренностей по ряду вопросов двухсторонних отношений.

В частности, до конца 2018 года стороны договорились начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о формировании единой корейкой команды для участия в в Олимпийских играх и сотрудничестве в области совместного проведения Олимпиады 2032 года

Ким Чен Ын заявил, что для дальнейшего развития отношений между двумя государствами согласен посетить Сеул в ближайшее время.

Ранее представитель администрации президента Южной Кореи сообщил журналистам, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин перед отлетом в Пхеньян заявил: "Мой визит с Северную Корею будет иметь большое значение, если он сможет привести к возобновлению диалога Северная Корея-США".

Во вторник Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия по налаживанию контактов с президентом США Дональдом Трампом и проведение первого северокорейско-американского саммита.

Ранее, как сообщалось, лидер КНДР направил Д.Трампу послание с предложением о проведении второй встречи.

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Все по теме:

Новости мира, Денуклеаризация, Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин, Северная Корея, Южная Корея.
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