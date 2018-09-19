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Ким Чен Ын собирается посетить Сеул

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
09:11 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын анонсировал свой визит в столицу Южной Кореи Сеул.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приехать в Сеул. Об этом рассказал после переговоров лидеров двух Корей в Пхеньяне, передает The Korea Times.

"Я пообещал президенту Мун Чжэ Ин посетить Сеул в ближайшем будущем", — сказал Ким Чен Ын. В ответ лидер Южной Кореи заявил, что стороны договорились освободить Корейский полуостров от "ужасов войны".

Денуклеаризация: Южная и Северная Кореи подписали важное соглашение

Переговоры в Пхеньяне стали третьей встречей лидеров двух Корей. По итогам их переговоров они подписали совместное заявление, а Мун Чжэ Ин заявил, что стороны впервые решились осуществить "конкретные шаги" по денуклиаризации.

Президент Южной Кореи рассказал, что им удалось договориться "убрать все источники конфликта" с полуострова. В частности, речь идет о закрытии ядерного реактора в Йонбене и ракетного полигона "Тончхан".

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Мун Чжэ Ин, Северная Корея, Южная Корея.
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