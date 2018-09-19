Ким Чен Ын собирается посетить Сеул
Новости мира: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын анонсировал свой визит в столицу Южной Кореи Сеул.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приехать в Сеул. Об этом рассказал после переговоров лидеров двух Корей в Пхеньяне, передает The Korea Times.
"Я пообещал президенту Мун Чжэ Ин посетить Сеул в ближайшем будущем", — сказал Ким Чен Ын. В ответ лидер Южной Кореи заявил, что стороны договорились освободить Корейский полуостров от "ужасов войны".
Денуклеаризация: Южная и Северная Кореи подписали важное соглашение
Переговоры в Пхеньяне стали третьей встречей лидеров двух Корей. По итогам их переговоров они подписали совместное заявление, а Мун Чжэ Ин заявил, что стороны впервые решились осуществить "конкретные шаги" по денуклиаризации.
Президент Южной Кореи рассказал, что им удалось договориться "убрать все источники конфликта" с полуострова. В частности, речь идет о закрытии ядерного реактора в Йонбене и ракетного полигона "Тончхан".