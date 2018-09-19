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Вмешательства в выборы: Китай отвергает обвинения Трампа

Генг Шуанг
15:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Китай отрицает вмешательство в американские выборы.

Правительство Китая не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в частности в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Генг Шуанг, сообщает AFP.

"Все, кто имеет определенные знания по дипломатии Китая, знает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что Китай вмешивается во внутреннюю политику Соединенных Штатов путем расширения торговой войны, которая направлена против интересов электората самого Трампа.

Как отмечает The Independent, Пекин ранее повысил пошлины на сельскохозяйственные товары, которые производятся прежде всего в американских штатах, где большое количество избирателей поддерживает Трампа. Если именно в этих штатах избиратели станут более недовольными, то это может привести к потере голосов для партии американского президента на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

Как сообщалось, Китай решил принять меры в ответ на "таможенную войну", начатую президентом США Дональдом Трампом, и повысил таможенные тарифы на американские товары на 60 миллиардов долларов.

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Новости мира, Вмешательства в выборы, Генг Шуанг, Дональд Трамп, Китай, США.
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