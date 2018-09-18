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Трамп обвинил Китай в попытках влияния на выборы в США

Дональд Трамп
20:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю "существенную и быструю" экономическую реакцию в случае попыток повлиять на результаты выборов в Штатах.

Президент США Дональд Трамп публично обвинил Китай в нескрываемых попытках изменить результаты выборов в Штатах путем воздействия на электорат, занятый в сельскохозяйственной и индустриальной отраслях.

Об этом глава Белого дома написал в серии твиттер-сообщений, обнародованных во вторник.

"Китай открыто заявляет, что пытается активно повлиять на наши выборы и изменить их результаты, атакуя наших фермеров, скотоводов и промышленников из-за того, что они преданы мне. Чего Китай не понимает – так это того, что эти люди являются большими патриотами и вполне все понимают", - написал глава Белого дома в одном из сообщений.

В другом сообщении он подчеркнул, что Китай много лет пользуется преимуществами в торговле, которые оказывают США. "Они также знают, что я тот, кто может это остановить", - отметил Трамп.

Американский президент также пообещал Китаю "существенную и быструю" экономическую реакцию, если Пекин попытается повлиять на американский электорат.

Ранее администрация Трампа установила пошлины на продукцию из КНР на общую сумму $50 млрд, заставив Пекин провести радикальные изменения в торговой стратегии, в области передачи технологий и субсидирования высокотехнологичной промышленности. В ответ Китай объявил о введении дополнительных тарифов на импорт из США на сумму $60 млрд.

Тем временем, в Белом доме не исключают, что в ближайшее время США снова ужесточат таможенное давление на КНР, введя тарифы на сумму $200 млрд.

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Новости мира, Дональд Трамп, Китай, КНР, Пошлины, США, Таможенные пошлины.
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