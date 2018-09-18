Таможенная война: Китай принял ответные меры

Китай решил принять ответные меры на "таможенную войну", начатую президентом США Дональдом Трампом, и повысила таможенные тарифы на американские товары на $60 миллиардов.

Об этом сообщает Associated Press в Twitter.

BREAKING: China announces tariff hike on $60B of U.S. products in response to Trump duty increase in technology dispute. — The Associated Press (@AP) 18 сентября 2018 г.

"КНР объявила о повышении таможенных тарифов на товары из США на $60 миллиардов в ответ на увеличение таможенных пошлин Трампом в технологическом споре", - говорится в сообщении.

Как известно, Трамп требует от Китая улучшения доступа к рынкам и защиты интеллектуальной собственности для компаний из США.