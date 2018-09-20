Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4511083-stalo-izvestno-chto-kim-chen-yin-podaril-lideru-yuzhnoy-korei.html
Стало известно, что Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи
Новости мира: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину 2 тонны деликатесных грибов сорта Мацутаке.
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил в подарок президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину 2 тонны Мацутаке - деликатесных сосновых грибов, которые наиболее ценятся в японской, корейской, китайской и североамериканской кухнях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap.
"Лидер Северной Кореи Ким отправил 2 тонны драгоценного соснового гриба как подарок Муну", - пишет издание.
Денуклеаризация: Южная и Северная Кореи подписали важное соглашение
Накануне Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправились на север Кореи, чтобы подняться на священную гору Пэктусан. Отметим, в среду состоялся в Пхеньяне состоялся межкорейский саммит, по итогам которого глава КНДР и президент Республики Корея подписали совместный документ.
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