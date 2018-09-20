Шла кровь из ушей и носов: в самолете рейсом из Мумбаи упало давление
Новости мира: В четверг 30 пассажиров после вылета самолета из Мумбаи пострадали в результате падения давления в салоне.
Тридцать пассажиров индийского самолета, вылетевшего из Мумбаи, пострадали в результате падения давления в салоне.
Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя Главного управления гражданской авиации Индии Лалит Гупта, передает УНН.
"30 пассажиров пострадали в четверг в результате падения давления в салоне пассажирского самолета вскоре после вылета из индийского города Мумбаи", - сообщил ресурс.
По данным СМИ, на борту Boeing 737 частной авиакомпании Jet Airways находилось 166 пассажиров. Рейс следовал в Джайпур, административный центр штата Раджастхан на западе Индии. Однако самолет вынужден был вернуться в Мумбаи после взлета. Как выяснилось, во время набора высоты экипаж забыл включить систему поддержания давления в салоне. Это привело к тому, что выпали кислородные маски.
"У 30 из 166 пассажиров текла кровь из ушей и носов, некоторые жаловались на головную боль", - сообщил чиновник.
Он добавил также, что в связи с происшествием экипаж отстранен от полетов на время расследования.