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Шла кровь из ушей и носов: в самолете рейсом из Мумбаи упало давление

Шла кровь из ушей и носов: в самолете рейсом из Мумбаи упало давление
22:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: В четверг 30 пассажиров после вылета самолета из Мумбаи пострадали в результате падения давления в салоне.

Тридцать пассажиров индийского самолета, вылетевшего из Мумбаи, пострадали в результате падения давления в салоне.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя Главного управления гражданской авиации Индии Лалит Гупта, передает УНН.

"30 пассажиров пострадали в четверг в результате падения давления в салоне пассажирского самолета вскоре после вылета из индийского города Мумбаи", - сообщил ресурс.

По данным СМИ, на борту Boeing 737 частной авиакомпании Jet Airways находилось 166 пассажиров. Рейс следовал в Джайпур, административный центр штата Раджастхан на западе Индии. Однако самолет вынужден был вернуться в Мумбаи после взлета. Как выяснилось, во время набора высоты экипаж забыл включить систему поддержания давления в салоне. Это привело к тому, что выпали кислородные маски.

"У 30 из 166 пассажиров текла кровь из ушей и носов, некоторые жаловались на головную боль", - сообщил чиновник.

Он добавил также, что в связи с происшествием экипаж отстранен от полетов на время расследования.

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Новости мира, Давление, Индия, Мумбаи, Самолет.
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