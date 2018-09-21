День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности
Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности
Новости: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости: Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Новости: Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
X

Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Чан Дай Куанг
09:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 112 Украина

Новости мира: В Ханое на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в военной больнице утром в пятницу, 21 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственное телевидение страны.

"Смерть вызвана серьезной болезнью, несмотря на все усилия отечественных и зарубежных врачей", - отмечается в сообщении.

По словам чиновника, в последнее время Чан Дай Куанг находился в критическом состоянии, его пытались спасти медики не только из Вьетнама, но и за рубежом, однако безуспешно.

Кофи Аннана похоронят в столице Ганы Аккре

Чан Дай Куанг стал президентом Вьетнама в 2016 году. До этого он занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.

Кроме того, Чан Дай Куанг был доктором философии в области юридических наук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вьетнам, Умер президент Вьетнама, Умер Чан Дай Куанг, Чан Дай Куанг.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

В Индии запретили мусульманский развод "талак" Трамп: Отношения с КНДР хорошие Вмешательства в выборы: Китай отвергает обвинения Трампа

Последние новости

Джошуа - Поветкин: дуэль взглядов (Видео) В матче против Ворсклы наставник Арсенала установил рекорд Лиги Европы Правительство представит Раде проект госбюджета
Сегодня читают
01 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
02 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
03 НАБУ опубликовало компрометирующую "переписку Омеляна"
04 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
05 Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Новости сегодня
09:43 Прайс - Кузьмин: дуэль взглядов (Видео)
09:42 Кривляки: смешные лица людей на американских горках
09:41 Альварес после победы над Головкиным не получит титул по версии IBO
09:32 В сети появился трейлер нового хоррор-сериала "Призраки дома на холме" (Видео)
09:27 Промоутер Ломаченко рассказал, когда начнет переговоры с Майки Гарсией
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина
Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК
Новости: Центр Киева перекроют на три дня
Центр Киева перекроют на три дня
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина
Новости: Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь