Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в военной больнице утром в пятницу, 21 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственное телевидение страны.

"Смерть вызвана серьезной болезнью, несмотря на все усилия отечественных и зарубежных врачей", - отмечается в сообщении.

По словам чиновника, в последнее время Чан Дай Куанг находился в критическом состоянии, его пытались спасти медики не только из Вьетнама, но и за рубежом, однако безуспешно.

Чан Дай Куанг стал президентом Вьетнама в 2016 году. До этого он занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.

Кроме того, Чан Дай Куанг был доктором философии в области юридических наук.