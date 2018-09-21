Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости мира: В Ханое на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в военной больнице утром в пятницу, 21 сентября.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственное телевидение страны.
"Смерть вызвана серьезной болезнью, несмотря на все усилия отечественных и зарубежных врачей", - отмечается в сообщении.
По словам чиновника, в последнее время Чан Дай Куанг находился в критическом состоянии, его пытались спасти медики не только из Вьетнама, но и за рубежом, однако безуспешно.
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Чан Дай Куанг стал президентом Вьетнама в 2016 году. До этого он занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.
Кроме того, Чан Дай Куанг был доктором философии в области юридических наук.