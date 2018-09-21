Стало известно, от чего умер президент Вьетнама

У президента Вьетнама Чан Дай Куанга, который умер в возрасте 61 года, обнаружили редкое вирусное заболевание. По словам главы специального медицинского управления Вьетнама, от этой болезни в мире еще не существует лекарств.

Об этом сообщило издание VnExpress.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что утром, 21 сентября, в больнице столицы Вьетнама Ханое, на 62-м году жизни скончался десятый президент страны Чан Дай Куанг.

Специалисты отметили, что заболевание у вьетнамского президента было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.

Отмечается, что состояние президента резко ухудшилось 19 сентября. Его доставили в Центральную военную больницу в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а утром 21 сентября, не приходя в сознание, скончался.

Даты похорон президента пока не назначили. О новых выборах президента Вьетнама пока также ничего не сообщали.