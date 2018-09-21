День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Новости: Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий
Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий
Новости: Назван лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Назван лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Новости: Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
X

Стало известно, от чего умер президент Вьетнама

Причиной смерти Чан Дай Куанга стал редкий вирус
15:01 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости мира: Причиной смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга стал редкий неизлечимый вирус.

У президента Вьетнама Чан Дай Куанга, который умер в возрасте 61 года, обнаружили редкое вирусное заболевание. По словам главы специального медицинского управления Вьетнама, от этой болезни в мире еще не существует лекарств.

Об этом сообщило издание VnExpress.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что утром, 21 сентября, в больнице столицы Вьетнама Ханое, на 62-м году жизни скончался десятый президент страны Чан Дай Куанг.

Специалисты отметили, что заболевание у вьетнамского президента было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.

Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Отмечается, что состояние президента резко ухудшилось 19 сентября. Его доставили в Центральную военную больницу в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а утром 21 сентября, не приходя в сознание, скончался.

Даты похорон президента пока не назначили. О новых выборах президента Вьетнама пока также ничего не сообщали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вьетнам, Президент Вьетнама, Умер президент Вьетнама, Чан Дай Куанг.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей Стало известно, что Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи В Индии запретили мусульманский развод "талак"

Последние новости

Против российских издательств введут санкции Усик встретится с Беллью 22 сентября Нежные снимки природы от турецкого фотографа (Фото)
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
15:38 Фриз объяснила подробности запрета на размещение иностранных баз в Украине
15:37 Определены соперницы Цуренко и Свитолиной на турнире в Китае
15:37 Трамп призывает снизить цены на нефть
15:16 В Украине на один город миллионник стало меньше
15:15 Тренер Акхисара проведет серьезную беседу с Селезневым
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На 90-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Украины
Скончался Виталий Масол
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: "Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
"Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
Новости: Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь