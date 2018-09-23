В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу

В Китае в эксплуатацию ввели высокоскоростную железную дорогу, которая связала Гуанчжоу и Гонконг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Официальная церемония открытия гонконгского участка состоялась в субботу, а первый поезд под номером G5736 отправился со станции "Западный Коулун" в направлении северного железнодорожного вокзала города Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун на материковой части страны в воскресенье в 7.00 по местному времени (1:00 по киевскому), и уже в 7.19 (1:19 по Киеву) прибыл в пункт назначения. Почти одновременно, в 6.44 (0:44 мск) навстречу ему выехал поезд G5711 с Шэньчжэня. Поездка из Гонконга в Гуанчжоу теперь займет 47 минут.

Напомним, власти КНР за три месяца заблокировала более 4 тыс. "вредных" сайтов и аккаунтов, заявили в Национальном управлении противодействия нелегальным и порнографическим публикациям.