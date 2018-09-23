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Посла США вызвали в МИД КНР в связи с санкциями за сотрудничество с РФ

Министерство иностранных дел Китая
11:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США Терри Бранстеда из-за введения санкций за сотрудничество с Россией.

Министерство иностранных дел Китая вызвало американского посла в связи с введенными санкциями за сотрудничество с Россией, передали в субботу западные СМИ со ссылкой на китайское телевидение.

Замминистра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла США Терри Бранстеда и "сделал резкое представление в связи с введением санкций в отношении ведомства вооруженных сил Китая".

Накануне правительство КНР призывало американскую сторону отменить санкции, чтобы не "столкнуться с последствиями".

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Минфин США ранее ввел санкции в отношении отдела вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу. Ограничительные меры введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением. В Госдепартаменте США заявили, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских зенитных ракетных систем С-400, а также самолетов Су-35.

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Все по теме:

Новости мира, Введение санкций, Вызов, Министерство иностранных дел Китая, Посол США, Сотрудничество с РФ, Терри Бранстед.
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