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Миллиардера из Китая подозревают в финансовых махинациях

Сяо Цзяньхуа
11:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: twitter.com/STForeignDesk

Новости мира: Миллиардера из Китая Сяо Цзяньхуа подозревают в финансовых махинациях и даче взяток, слушания начнутся уже через несколько дней.

Китайский миллиардер Сяо Цзяньхуа заподозрен в финансовых махинациях и даче взяток, в настоящий момент суд в Шанхае готовится к началу судебных разбирательств. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, передает РБК.

По их словам, предварительное судебное заседание прошло в начале сентября. По словам одного из источников, слушания начнутся уже через несколько дней. Однако собеседник, знакомый с делом миллиардера, заявил, что расследование может занять больше времени, а судебное разбирательство начнется значительно позже.

Источники газеты отмечают, что Сяо Цзяньхуа содержится в городе Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая. В январе 2017 года стало известно о пропаже миллиардера — тогда, по данным Reuters, неизвестные вывезли его из отеля Four Seasons в Гонконге. Газета отмечает, что в последние месяцы он писал письма китайским чиновникам, включая председателя КНР Си Цзиньпина, в которых просил помилования.

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По информации Reuters, после пропажи Сяо Цзяньхуа его компания Tomorrow Holdings выставила на продажу свои доли в двух банка и инвесткомпании New China Trust. Сяо Цзяньхуа в 2016 году занял 32-ю строчку в списке богатейших людей Китая Hurun Report (китайский аналог списка Forbes), его состояние оценивалось в $6 млрд.

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Новости мира, Дача взяток, Китайский миллионер, Подозревают, Суд в Шанхае, Сяо Цзяньхуа, Финансовые махинации.
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