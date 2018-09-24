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В Индонезии проснулся вулкан Кракатау, жителям рекомендуют покинуть район

Вулкан
13:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Индонезии в провинции Лампунг проснулся вулкан Кракатау, за 3 дня зафиксированы 44 взрыва, облако пепла поднялось на высоту 200 метров.

В Индонезии проснулся вулкан Кракатау, за три дня уже зафиксированы 44 взрыва. Об этом сообщает агентство Аnadolu.

"Как сообщает Управление климатологии, метеорологии и геофизики Индонезии, с пятницы, 21 сентября, на вулкане, расположенном на территории индонезийской провинции Лампунг, было зафиксировано 44 взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что облако пепла поднялось на высоту 200 метров. Власти Индонезии рекомендуют местным жителям эвакуироваться в безопасные районы.

Как известно, вулкан находится на индонезийском острове Анак-Кракатау в акватории Тихого океана, в Зондском проливе. Его высота составляет 813 м. Последнее извержение в 1883 году практически уничтожило остров, на котором располагался вулкан. Ранее в июле на индонезийском острове Бали извергался вулкан Агунг. Напомним, в Баку произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг.

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Новости мира, Взрывы, Видео, Вулкан Кракатау, Извержение вулкана в Индонезии, Облако пепла.
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