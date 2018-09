В Баку произошло извержение второго в мире по размерам грязевого вулкана

Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в Гарадагском районе Баку, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

"Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты в воскресенье в Гарадагском районе Баку", - говорится в сообщении.

Повторное извержение вулкана Отман-Боздаг было зарегистрировано в 9:58.

Otman-Bozdagh volcano just erupted in Baku for fifth time in last two years.

Over a thousand mud volcanoes are known to exist in the world, and some 400 of those are in the coastal area of #Azerbaijan. pic.twitter.com/1SCTbcNPIM

— Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) 23 сентября 2018 г.