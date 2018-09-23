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В Баку произошло извержение второго в мире по размерам грязевого вулкана

Грязь
16:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг, высота выброса грязи составила 200-300 метров.

Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в Гарадагском районе Баку, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

"Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты в воскресенье в Гарадагском районе Баку", - говорится в сообщении.

Повторное извержение вулкана Отман-Боздаг было зарегистрировано в 9:58.

"Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 м", - сообщает МЭПР.

В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым в мире по величине грязевым вулканом, произошло 6 февраля 2017 года.

Между тем 30 марта 2018 года на территории того же Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана Айрантокен.

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Как сообщало Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, "извержение вулкана Айрантокен длилось около семи минут и сопровождалось столбом пламени. Примерная высота пламени составляла 100-150 метров. Продукты извержения распространились на площади около 2 га, их толщина составляет от 0,3 до 1,2 метров. На территории вулкана образовались радиальные трещины". При этом Минэкологии отмечало, что окрестности грязевого вулкана не заселены. Грязевые вулканы Отман-Боздага и Айрантокен находится на территории государственного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова.

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Новости мира, Баку, Выброс грязи, Грязевой вулкан, Извержение, Извержение вулкана в Баку.
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