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В Индонезии произошло сильнейшее землетрясение, есть угроза цунами

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Землетрясение в Индонезии
15:22 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В пятницу, 28 сентября, на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение силой в 7,5 балла.

У индонезийского острова Сулавеси произошло второе за день землетрясение магнитудой 7,5, было объявлено предупреждение о цунами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

"По данным Геологической службы США, магнитуда второго землетрясения составила 7,5 (в Сулавеси - ред.), сначала была анонсирована магнитуда 7,7", - говорится в сообщении.

Из-за второго землетрясения Метеорологическая служба Индонезии издала предупреждение о цунами для жителей Центрального и Западного Сулавеси.

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По словам представителей властей, в результате первого землетрясения погиб один человек и по меньшей мере 10 человек получили ранения. Были разрушены несколько домов.

Ранее в пятницу в Индонезии на острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

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Новости мира, Землетрясение в Индонезии, Индонезия, Сулавеси, Цунами.
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