В Индонезии произошло сильнейшее землетрясение, есть угроза цунами

У индонезийского острова Сулавеси произошло второе за день землетрясение магнитудой 7,5, было объявлено предупреждение о цунами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

"По данным Геологической службы США, магнитуда второго землетрясения составила 7,5 (в Сулавеси - ред.), сначала была анонсирована магнитуда 7,7", - говорится в сообщении.

Из-за второго землетрясения Метеорологическая служба Индонезии издала предупреждение о цунами для жителей Центрального и Западного Сулавеси.

По словам представителей властей, в результате первого землетрясения погиб один человек и по меньшей мере 10 человек получили ранения. Были разрушены несколько домов.

Ранее в пятницу в Индонезии на острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.