В Индонезии произошло сильнейшее землетрясение, есть угроза цунами
Новости мира: В пятницу, 28 сентября, на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение силой в 7,5 балла.
У индонезийского острова Сулавеси произошло второе за день землетрясение магнитудой 7,5, было объявлено предупреждение о цунами.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
"По данным Геологической службы США, магнитуда второго землетрясения составила 7,5 (в Сулавеси - ред.), сначала была анонсирована магнитуда 7,7", - говорится в сообщении.
Из-за второго землетрясения Метеорологическая служба Индонезии издала предупреждение о цунами для жителей Центрального и Западного Сулавеси.
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По словам представителей властей, в результате первого землетрясения погиб один человек и по меньшей мере 10 человек получили ранения. Были разрушены несколько домов.
Ранее в пятницу в Индонезии на острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.