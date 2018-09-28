Глава МИД Китая призвал к справедливости в международных отношениях

Отношения между участниками международного сообщества должны строиться на взаимном уважении, взаимной выгоде и доверии, а не на произвольном разрыве договоренностей и обязательств.

Об этом сказал министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу, выступая в дебатах ГА ООН, сообщает корреспондент.

"Мы должны следовать правилам и порядку. Отношения между странами должны базироваться на доверии, а не произвольном нарушении взятых обязательств. Международные отношения должны регулироваться правилами, а не импульсами", - заявил министр.

По его словам, справедливость и честность означает равенство между всеми странами – большими и малыми – и уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также выбора другими странами их пути развития.

Международные правила и механизм многосторонности находятся под атакой, появилось множество факторов неуверенности и дестабилизации, сказал министр.

Он заверил, что его страна всегда придерживалась принципа мультилатерализма и международного права и выполнила взятые на себя обещания. Китайский министр призвал заменить конфронтацию коопераций, держаться как одна семья и не допустить скатывания к принципу "джунглей" в мировых отношениях.

Ван И также осудил протекционизм и призвал решать спорные вопросы путем переговоров. "Китай не позволит себя шантажировать и не поддастся давлению", - предупредил он и при этом пообещал, что Китай сделает свой рынок более открытым.