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Побережье Индонезии накрыло землетрясение и цунами

Цунами на побережье Индонезии
09:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Цунами добирается до берега и разрушает прибрежные сооружения, смывает автомобили.

Землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло на побережье индонезийского острова Сулавеси 28 сентября, вызвало цунами.

По последним данным, в результате катаклизма погибли не менее 348 человек.

The Guardian на своей странице в YouTube выложило видеозапись, на которой видно, как на берег Сулавеси надвигается огромная волна.

 

Как сообщает AFP, в результате цунами пострадали жители индонезийского города Палу. Здесь закрыли аэропорт, частично перекрыли улицы.

Ученые обнаружили две новые частицы

Мощные волны обрушились на берег в центральной части Сулавеси.

Напомним: в ночь на 29 сентября на побережье индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5: оно повлекло за собой масштабное цунами. Сначала сообщалось о 48 погибших, и уже через несколько часов количество жертв превысило 300 человек.

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Новости мира, Землетрясение, Побережье Индонезии, Цунами в Индонезии.
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