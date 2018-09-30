Побережье Индонезии накрыло землетрясение и цунами

Землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло на побережье индонезийского острова Сулавеси 28 сентября, вызвало цунами.

По последним данным, в результате катаклизма погибли не менее 348 человек.

The Guardian на своей странице в YouTube выложило видеозапись, на которой видно, как на берег Сулавеси надвигается огромная волна.

Как сообщает AFP, в результате цунами пострадали жители индонезийского города Палу. Здесь закрыли аэропорт, частично перекрыли улицы.

Мощные волны обрушились на берег в центральной части Сулавеси.

Напомним: в ночь на 29 сентября на побережье индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5: оно повлекло за собой масштабное цунами. Сначала сообщалось о 48 погибших, и уже через несколько часов количество жертв превысило 300 человек.