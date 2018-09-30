Символ "оттепели": Лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи охотничьих собак

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил президенту Южной Кореи Мун Чже Ину пару белых собак породы пхунсан. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что подарок северокорейского лидера стал еще одним символом "оттепели" в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Животных переправили через демилитаризованную зону в четверг, 27 сентября.

<곰이와 송강이를 소개합니다>

평양에서 열린 2018 남북정상회담 당시 북측은 풍산개 암수 한 쌍을 선물로 전달했습니다. 개들은 동물검역 절차를 진행한 후 지난 주 목요일인 9월 27일에 청와대에 왔습니다.

풍산개는 북한 천연기념물 제368호로 주인을 잘 따르며 용맹한 성격으로 알려져 있습니다. pic.twitter.com/wxOib9APCI — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 сентября 2018 г.

Мун Чжэ Ин известен своей любовью к животным. Пара собак из КНДР будет жить вместе с его собакой по кличке Тори.

Агентство отмечает, что это уже не первый подобный подарок. В 2000 году отец Ким Чен Ына и предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир также подарил тогдашнему президенту Южной Кореи пару собак этой же породы.

Охотничьи собаки породы пхунсан, названные в честь одного из округов Северной Кореи, известны своей верностью и охотничьми навыками. Ранее Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину деликатесные грибы.