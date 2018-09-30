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Символ "оттепели": Лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи охотничьих собак

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
15:53 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чже Ину пару белых собак породы пхунсан, так как он известен своей любовью к животным.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил президенту Южной Кореи Мун Чже Ину пару белых собак породы пхунсан. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что подарок северокорейского лидера стал еще одним символом "оттепели" в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Животных переправили через демилитаризованную зону в четверг, 27 сентября.

Мун Чжэ Ин известен своей любовью к животным. Пара собак из КНДР будет жить вместе с его собакой по кличке Тори.

Агентство отмечает, что это уже не первый подобный подарок. В 2000 году отец Ким Чен Ына и предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир также подарил тогдашнему президенту Южной Кореи пару собак этой же породы.

Охотничьи собаки породы пхунсан, названные в честь одного из округов Северной Кореи, известны своей верностью и охотничьми навыками. Ранее Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину деликатесные грибы.

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Новости мира, Белые собаки, Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин, Подарок, Порода пхунсан.
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1 Комментарий
  • Greg 30.09.2018 16:07

    ,,Лидер КНДР подарил президенту Южной Кореи охотничьих собак."
    -- капец собакам! бедненькие...
    Садист..

    ответить
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