Южная Корея начала разминирование сухопутной границы с КНДР

Южнокорейские саперы приступили к разминированию двух участков сухопутной границы Южной Кореи с КНДР, сообщило агентство Associated Press.

По данным AP, это первое совместное мероприятие двух стран по снижению напряженности за последние десять лет. Агентство отмечает, что разминирование проходит в соответствии с договоренностями Южной Кореи и КНДР о снижении напряженности.

Сухопутная граница между двумя Корейскими государствами составляет 248 км. По информации АР, с южной стороны установлены, по меньшей мере, 2 млн мин.

При этом в Минобороны Южной Кореи сообщили, что пока не могут подтвердить, начала ли Северная Корея работы по разминированию, и выразили надежду на начало саперных работ со стороны северокорейцев.