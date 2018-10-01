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Тайфун "Трами" в Японии: количество пострадавших выросло вдвое

Тайфун "Трами" в Японии
15:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Японии количество пострадавших в результате тайфуна "Трами" достигло 130 человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

В Японии тайфун "Трами" в воскресенье унес жизни двух человек, еще около 130 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Тайфун, оцененный агентством Tropical Storm Risk как тайфун первой категории, считающейся самой низкой по пятибалльной шкале, убил двух человек и ранил почти 130", - говорится в сообщении.

Еще два человека пропали без вести, и почти 400 тысяч семей остались без электричества. Ранее сообщалось о 74 пострадавших в результате тайфуна "Трами" в японских префектурарх Окинава и Кагосима.

Ранее сообщалось, что в японских префектурарх Окинава и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек. 40 человек получили ранения в префектуре Окинава, часть из них пострадали из-за разбитого стекла в домах. В Кагосима известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.

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Новости мира, Возросло, Количество пострадавших, Пропавшие без вести, Тайфун Трами, Япония.
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