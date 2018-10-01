Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4548401-bolee-tyisyachi-zaklyuchennyih-sbezhali-iz-indoneziyskih-tyurem.html
Более тысячи заключенных сбежали из индонезийских тюрем
Новости мира: В результате землетрясения в Индонезии более 1000 заключенных сбежали с тюрем.
В Индонезии около 1200 заключенных сбежали из тюрьмы после землетрясения, произошедшего в выходные. Об этом сообщает AFP.
"Около 1200 заключенных сбежали по крайней мере из трех тюрем в регионе", - говорится в сообщении.
Чиновник из Министерства юстиции Шри Пугух Утами убежден, что заключенные сбежали из-за страха пострадать во время землетрясения. "Это наверное был вопрос жизни и смерти для заключенных", - отметил он.
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Как сообщалось, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение с последующим цунами, в результате чего погибли более тысячи человек. Было эвакуировано около 16,7 тыс. лиц.
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