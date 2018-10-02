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Зафиксированы новые случаи землетрясения в Индонезии

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Землетрясение в Индонезии
09:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В ночь с 1 на 2 октября у берегов Индонезии зафиксированы новые мощных землетрясения.

Ночью и утром 2 октября у берегов Индонезии зафиксировали три новых мощных землетрясения. Сила подземных толчков составила 5,9, 6 и 5,6 баллов. Об этом сообщает Геологическая служба США в Twitter

"Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в 7:49 по киевскому времени в 40 километрах от индонезийского острова Сумба, на котором проживают около 750 тысяч человек", - отмечается в сообщении.

В 02:59 по Киеву зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9 балла.

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Через 17 минут толчки усилились до 6 баллов.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока отсутствует.

Как сообщалось, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение с последующим цунами, в результате чего погибли более тысячи человек. Было эвакуировано около 16,7 тыс. лиц.

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Новости мира, Землетрясение, Землетрясение в Индонезии, Индонезия.
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