Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4552677-pompeo-vstretitsya-s-kim-chen-yinom.html
Помпео встретится с Ким Чен Ыном
09:11 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: В ходе поездки по азиатскому региону Майк Помпео собирается встретиться в Пхеньяне с Ким Чен Ыном.
Госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетит Пхеньян, где у него пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в ходе пресс-брифинга официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт.
"В Пхеньяне 7 октября госсекретарь встретиться с председателем Кимом", - сказала она. В ходе октябрьского визита в Азию М.Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай. Встречи на высоком уровне пройдут во всех четырех странах, подчеркнула Х.Нойерт.
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