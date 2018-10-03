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Помпео встретится с Ким Чен Ыном

Майк Помпео и Ким Чен Ын
09:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В ходе поездки по азиатскому региону Майк Помпео собирается встретиться в Пхеньяне с Ким Чен Ыном.

Госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетит Пхеньян, где у него пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в ходе пресс-брифинга официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт.

"В Пхеньяне 7 октября госсекретарь встретиться с председателем Кимом", - сказала она. В ходе октябрьского визита в Азию М.Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай. Встречи на высоком уровне пройдут во всех четырех странах, подчеркнула Х.Нойерт.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, Пхеньян, США.
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