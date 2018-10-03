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В Индонезии после землетрясения и цунами началось еще одно стихийное бедствие

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Вулкан Сопутан выбросил столб пепла на высоту 6 тысяч метров
10:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: На индонезийском острове Сулавеси после землетрясения и цунами началось извержение вулкана.

Вулкан Сопутан начал извергаться в среду утром на острове Сулавеси, в районе которого на прошлой неделе произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 1,2 тыс. человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Власти пока не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану: местным жителям рекомендовано избегать этой зоны.

Также власти предупредили экипажи самолетов об угрозе пепла, выбрасываемого вулканом. Столб пепла от Сопутана поднимается на высоту до 6 км.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.

Зафиксированы новые случаи землетрясения в Индонезии

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, вызвавших разрушительное цунами.

По последним данным, число погибших превышает 1,2 тыс. человек.

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Все по теме:

Новости мира, Вулкан, Землетрясение, Сулавеси, Цунами.
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