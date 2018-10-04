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Полиция в Индонезии задержала свыше 90 человек за мародерство

Разрушения в Индонезии
10:58 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Индонезии полиция задержала 93 человека, которых подозревают в разграблении товаров, которые пострадали после землетрясения и цунами.

Индонезийская полиция задержала 92 человек за разграбление товаров в районах, опустевших после землетрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси, передает УНН со ссылкой на AP.

Правоохранители задержали 92 человек, пойманных с товарами из провинции, пострадавшей от землетрясения и цунами. В частности, у них нашли моторное масло, шины, керамическую плитку и сельскохозяйственное оборудование. Задержанные из Палу и окрестных районов, пострадавших от бедствия.

В полиции сообщили, что в четверг усилят охрану и меры безопасности в Палу, крупнейшем городе в пострадавшем районе.

Сообщается, что пока в пострадавшие от бедствия районы не была доставлена помощь, жители сел пробрались в магазины за продуктами питания. Власти заявили, что жители могут брать только еду, а ее стоимость будут компенсирована магазинам позже.

В Индонезии после землетрясения и цунами началось еще одно стихийное бедствие

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 1407 человек. Напомним, в Индонезии 28 сентября произошло землетрясение. После этого на острове Сулавеси зафиксировали 170 повторных подземных толчков. На остров также обрушилась волна цунами высотой до двух метров.

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Новости мира, Индонезия, Полиция задержала мародеров.
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