День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина и Грузия подписали соглашение об отмене виз
Украина и Грузия подписали соглашение об отмене виз
Новости: Денисова сообщила, что РФ так и не предоставила информации о состоянии Балуха
РФ не сообщила о состоянии Балуха
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Новости: Умерла 85-летняя Монсеррат Кабалье - самая известная оперная певица в мире
Умерла 85-летняя Монсеррат Кабалье - самая известная оперная певица в мире

Стихийное бедствие в Индонезии: количество погибших превысило 1600 человек

Смотрите фото (3)
Индонезия после стихийного бедствия
11:22 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Количество жертв землетрясения и цунами достигло 1648 человек, еще около 563 считаются пропавшими, поиски продолжаются.

Поиск жертв землетрясения и цунами в Индонезии продолжается. На данный момент количество жертв уже превысило 1600 человек. Об этом сообщил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто, передает Detiknews.

По его словам, погибли по меньшей мере 1648 человек. И минимум 563 человека ещё не найдены.

Многие погибшие уже погребены. Людей хоронят в братских могилах, так как захоронения нужно проводить быстро, чтоб избежать распространения инфекций. По просьбам родственников некоторых жертв стихии хоронят отдельно.

Также Виранто сообщил, что поисковая операция продолжается, однако её сроки ограничены. Он отметил, что по истечению времени, выделенного на поиски погибших, эти районы будут признаны местом массового захоронения.

Как сообщалось, 28 сентября возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, которое спровоцировало цунами. Количество жертв стихии с каждым днем продолжает расти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Землетрясение в Индонезии, Количество жертв, Поиски, Пропавшие без вести, Цунами в Индонезии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Полиция в Индонезии задержала свыше 90 человек за мародерство США прекратили экспорт нефти в Китай Индонезия получит от ООН $15 млн помощи

Последние новости

Аллегри: За три месяца Роналду показал себя большим профессионалом "Топ-модель по-украински" 2 сезон 6 выпуск: кто покинул проект (Видео) Искренняя любовь: мамы и их дети с разных уголков планеты (Фото)
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
03 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
04 Игорь Ласточкин за долгое время показал снимок с женой
05 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
Новости сегодня
12:03 Ярмоленко сделал прогноз на бой Макгрегор - Нурмагомедов
11:53 Главы правительства поздравили Черновцы и Запорожье с Днем города
11:47 "Такой брутальный и в тоже время ранимый": Олег Винник показался в новом образе
11:46 Невыгодный ракурс: иной взгляд на известные достопримечательности (Фото)
11:45 УЕФА следит за делом Роналду об изнасиловании
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Перерасчет пенсий в 2019 году: Рева рассказал, что повлияет на размер доплаты
Формула перерасчета пенсий в 2019 году
Новости: Вакцинация взрослых: против каких болезней нужно делать прививки и когда
Календарь вакцинации взрослых
Новости: Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ
Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ
Новости: Рецепт дня: хрустящие тыквенные вафли на любой вкус
Рецепт дня: хрустящие тыквенные вафли на любой вкус
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь