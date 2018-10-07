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В Индонезии из-за стихийных бедствий продолжают гибнуть люди
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Новости мира: В Индонезии после опустошительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси, число погибших увеличилось как минимум до 1763 человек.
В Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли уже 1763 человека, 5 тысяч считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает DW.
Точное количество пропавших до сих пор неизвестна, больше всего людей исчезли в районах Балароа и Петобо, которые сильно пострадали.
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В Палу и в других городах из-под завалов продолжают извлекать тела погибших. Шансов найти живых уже почти не осталось.
"Это десятый день. Было бы чудом найти кого-то живым", - заявил руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сиуаги.
11 октября в стране прекратят поисковые операции.
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