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В Индонезии из-за стихийных бедствий продолжают гибнуть люди

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Последствия землетрясения в Индонезии
14:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Индонезии после опустошительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси, число погибших увеличилось как минимум до 1763 человек.

В Индонезии в результате землетрясения и цунами погибли уже 1763 человека, 5 тысяч считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает DW.

Точное количество пропавших до сих пор неизвестна, больше всего людей исчезли в районах Балароа и Петобо, которые сильно пострадали.

Землетрясения и цунами в Индонезии: Число жертв превысило 1,5 тысяч

В Палу и в других городах из-под завалов продолжают извлекать тела погибших. Шансов найти живых уже почти не осталось.

"Это десятый день. Было бы чудом найти кого-то живым", - заявил руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сиуаги.

11 октября в стране прекратят поисковые операции.

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Новости мира, Землетрясение, Индонезия, Сулавеси, Цунами.
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