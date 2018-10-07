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КНДР и США договорились провести второй саммит

Майк Момпео и Мун Чжэ Ин
17:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Ким Чен Ын и Майк Помпео договорились провести второй саммит США-КНДР в кратчайшие сроки.

Госсекретарь США Майк Момпео и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились провести второй саммит двух стран в кратчайшие сроки, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на канцелярию президента Южной Кореи.

М.Помпео в воскресенье встретился с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

"В ходе закрытой встречи с Муном (президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином - ред.) Помпео заявил, что он и Ким договорились устроить второй саммит США-КНДР "в самое ближайшее время" и продолжить обсуждать детали по дате и месту", - пишет агентство со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ен Чхана.

Госсекретарь рассказал Мун Чжэ Ину о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в частности о том, что они обсуждали шаги по денуклеаризации, которые США ожидает от КНДР, а также вопрос инспекций, связанных с ядерным разоружением, рассказал пресс-секретарь южнокорейского президента.

"Две стороны сформируют переговорную группу на рабочем уровне, чтобы обсуждать процесс денуклеаризации и график встречи Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) и Кима", - заявил Юн Ен Чхан.

Помпео и Абэ обсудили денуклеаризацию КНДР

Во время встречи с М.Помпео Мун Чжэ Ин подчеркнул важность встречи американского госсекретаря с северокорейским лидером.

"Сегодня очень важный день для США, а также для Южной и Северной Кореи.. Я надеюсь, что ваш последний визит, как и предстоящий второй саммит США-КНДР, который, я надеюсь, скоро произойдет, создаст нерушимый и решительный прогресс в вопросе полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также в мирном процессе", - заявил Мун Чжэ Ин, чьи слова приводит госдеп США.

Сам М.Помпео рассказал Мун Чжэ Ину, что разговор с Ким Чен Ыном был хорошим и продуктивным.

Ранее в воскресенье госсекретарь США прибыл в Сеул из Пхеньяна, где он побывал с четвертым визитом за год. В КНДР М.Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Свою поездку госсекретарь США охарактеризовал как хорошую.

"Мы продолжаем достигать прогресса по договоренностям, достигнутым на саммите в Сингапуре", - написал М.Помео по итогам встречи в Twitter.

Первый саммит на высшем уровне между КНДР и США состоялся 12 июня в Сингапуре.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Момпео, Мун Чжэ Ин, Сеул.
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