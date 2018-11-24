Совбез ООН частично снял санкции против КНДР

Новости мира: Совбез ООН смягчил санкции против КНДР в связи с совместными действиями с Южной Кореей по вопросам инфраструктуры.

Совет безопасности ООН удовлетворил просьбу Южной Кореи и позволила перевозить в КНДР материалы и нефть для строительства объединенной железной дороги.

Об этом сообщает AFP.

"В субботу, 24 ноября, СБ ООН вывела из-под действия ограничительных мероприятий работы по восстановлению железнодорожного сообщения между Южной Кореей и КНДР. Среди прочего, в Сеуле подчеркнули, что это решение поддержали Соединенные Штаты.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, две Кореи согласились начать совместный проект после модернизации и, в конечном счете, соединения своих железных дорог, а также дорог через границу, в конце ноября или начале декабря.