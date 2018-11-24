Жители Японии смогут сами выбирать, с какого возраста уходить на пенсию

Новости мира: Правительство Японии намерено повысить пенсионный возраст в стране до 70-ти лет, но предоставит выбор работникам, когда идти на заслуженный отдых.

Японское правительство планирует повысить пенсионный возраст с 65 лет до 70-ти, при этом предоставить работникам возможность выбирать, когда идти на заслуженный отдых. Об этом сообщает Japan Today.

"Правительство Японии планирует повысить пенсионный возраст с нынешних 65 лет до 70-ти с целью содействия экономическому росту в стране, в которой стремительно стареет население", - говорится в сообщении.

При этом пенсии будут по-прежнему выплачиваться уже с 65 лет, однако у людей будет выбор, и, если они пожелают, смогут получать пенсию с 70 лет. В правительстве также планируют поощрять компании нанимать больше работников среднего возраста.

Окончательное решение относительно плана о повышении пенсионного возраста будет принято в понедельник на заседании Совета экономической и монетарной политики, при этом нововведение может вступить в силу с 2020 года.