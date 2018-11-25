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В Индии автобус упал в канал, среди погибших есть много детей

В Индии автобус упал в канал, среди погибших есть много детей
10:32 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: На юге Индии в округе Манди 25 ноября автобус с пассажирами упал в канал, погибли не менее 25 человек, среди них есть много детей.

По меньшей мере 25 человек, среди которых большое количество детей, погибли в результате падения автобуса в канал на юге Индии 25 ноября. Об этом сообщает Общественное.

Авария произошла в округе Манди, этот район расположен в 105 километрах к северо-западу от Бангалора, столицы штата. По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством во время движения на высокой скорости.

Заместитель министра обороны штата Карнатака сообщил, что сейчас продолжается спасательная операция, на месте находятся правоохранители и медики.

Информационное агентство Press Trust из Индии сообщило, что среди погибших большое количество детей, которые возвращались из школы. По данным канала NDTV, жертвы не смогли выйти из автобуса, который перевернулся дверями вниз.

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Ежегодно на индийских дорогах гибнет около 150 тысч людей. Главными причинами высокой смертности является безответственное вождение, плохое качество дорог, а также переполненный пассажирами транспорт.

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Дети, Погибшие, ДТП в Индии, Автобус упал в канал.
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