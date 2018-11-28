В Китае возле химического завода произошел взрыв: погибли десятки человек

Новости мира: В результате взрыва рядом с химическим заводом на северо-востоке Китая погибли 22 человека.

В Китае произошел взрыв возле химического завода. Сообщается о десятках погибших и раненых.

В результате взрыва было ранено еще 22 человека, сгорели 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей.

"Взрыв рядом с химическим заводом в северо-восточном Китае в начале среды привел к гибели по меньшей мере 22 человека и уничтожил множество транспортных средств", - говорится в сообщении местных СМИ.

Взрыв прогремел в северной провинции Хэбэй в городе Чжанцзякоу, где будет проходить зимняя Олимпиада 2022 года. На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Правоохранители расследуют причину взрыва.

Напомним, 22 ноября в китайском городе Хулудао автомобиль въехал в толпу детей возле школы. Пять человек погибли, еще 18 - пострадали.