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В Индонезии прошел миллионный антиправительственный митинг

В Индонезии прошел миллионный антиправительственный митинг
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В столице Индонезии Джакарте прошел миллионный митинг во вторую годовщину создания оппозиционной организации "Движения 212".

В столице Индонезии Джакарте члены оппозиционного "Движения 212" собрали миллионный митинг, чтобы отметить вторую годовщину создания организации. Об этом сообщает Anadolu.

"Более 2 миллионов индонезийцев собрались в столице страны Джакарте в воскресенье, чтобы отметить вторую годовщину "Движения 212", мирным антиправительственным протестом", - отмечается в сообщении.

Порядка 20 000 военнослужащих были развернуты в городе для обеспечения безопасности собрания.

"Движение 212" было сформировано после того, как 2 декабря 2016 года состоялся митинг с призывом к наказанию за богохульство бывшего губернатора Джакарты Басуки "Ахок" Тяхаха Пурнама, христианина китайского происхождения. В мае он был приговорен к двум годам заключения.

Напомним, после расшифровки "черного ящика" самолета авиакомпании Lion Air из Индонезии, потерпевшего крушение в октябре текущего года, специалистами удалось выяснить вероятную причину крушения.  Судя по всему, пилоты старались избежать падения самолета почти с самого момента взлета. Сообщается, что нос самолета более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета. Расшифрованные данные подтверждают версию, что компьютеризированная система, которая была установлена на самолетах  Boeing 737, стала причиной падения самолета, так как передавала неправильную информацию с датчиков на флюзеляже.

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Индонезия, Джакарта, Миллионый митинг, Движение 212, Годовщина создания.
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