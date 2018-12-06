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В Китае требуют отпустить директора китайской корпорации Huawei Technologies

В Китае требуют отпустить директора китайской корпорации Huawei Technologies
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: МИД Китая требует освободить финансового директора Huawei Technologies Менг Ванжу, которую задержали в Канаде.

МИД Китая требует от Канады освободить финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванжу, которую задержали в канадском Ванкувере. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя китайского ведомства Генг Шуанга.

"Китай требует от Канады отпустить финансового директора Huawei Technologies, которая была задержана в(Ванкувере - ред.). Это дело добавляет напряжения в отношения с Вашингтоном в вопросах о технологиях и угрожает усложнить двусторонние торговые переговоры", - идет речь в сообщении.

По словам Шуанга, Пекин требует от Оттавы "немедленно отпустить задержанное лицо" и сообщить о причине ее задержания.

Как сообщили канадские органы, финансовому директору китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванжу угрожает экстрадиция в Соединенные Штаты Америки.

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По информации канадской газеты Globe and Mail, в США ее обвиняют в попытке уклонения от исполнения американских санкции против Ирана.

Как сообщалось, в Ванкувере при пересечении канадской границы на запрос США задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу. В компании заявили, что США хотят выдвинуть Ванжу обвинения и хотят ее экстрадиции.

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Китай, Huawei, МИД Китая, Менж Вангу, Директор китайской корпорации Huawei Technologies.
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