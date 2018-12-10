Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Власти Франции проверяют информацию об организации Россией &quot;желтых жилетов&quot;
Власти Франции проверяют информацию об организации Россией "желтых жилетов"
Военные сборы в Украине: Генштаб рассказал, о суммах денежных выплат
Военные сборы в Украине: Генштаб рассказал, о суммах денежных выплат
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл

Китай вызвал посла США с требованием отменить арест финдиректора Huawei

Китай вызвал посла США с требованием отменить арест финдиректора Huawei
00:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Китай вызвал посла США из-за ареста финдиректора Huawei.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Ючан призывает США отменить ордер на арест финансового директора Huawei.

Об этом пишет Anadolu.

"Министерство иностранных дел Китая в воскресенье вызвало посла США в Пекине, требуя отмены ордера на арест для главного финансового директора китайского технического гиганта Huawei", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению министерства, замминистра иностранных дел Ле Ючан выразил "решительный протест" послу относительно ареста директора Мэн Ванчжоу. Он также призвал Вашингтон "немедленно исправить свои неправильные действия", отметив: "Китай будет далее отвечать в зависимости от действий США".

Китай в субботу также вызвал Джона Маккаллума, посла Канады в Пекине, призвав Оттаву к освобождению директора.

Как сообщалось, в Ванкувере во время пересечения канадской границы по запросу США задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу, которую американские власти обвиняют в уклонении от выполнения американских санкции против Ирана.

МИД Китая выступил с требованием к Канаде освободить финансового директора Huawei Technologies.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение о задержании Ванжу было принято правоохранителями без всякого политического вмешательства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Huawei, Мэн Ваньчжоу, Лэ Ючан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 "Мисс Вселенная 2018": стало известно, что случилось с пропавшей участницей конкурса
05 BMW готовит к выпуску самый дорогой внедорожник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Обострение в Азовском море: Могерини пригласила Климкина в Брюссель
Могерини пригласила Климкина в Брюссель
В Армении завершились выборы в парламент
В Армении завершились выборы в парламент
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь