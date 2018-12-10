Китай вызвал посла США с требованием отменить арест финдиректора Huawei

Новости мира: Китай вызвал посла США из-за ареста финдиректора Huawei.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Ючан призывает США отменить ордер на арест финансового директора Huawei.

Об этом пишет Anadolu.

"Министерство иностранных дел Китая в воскресенье вызвало посла США в Пекине, требуя отмены ордера на арест для главного финансового директора китайского технического гиганта Huawei", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению министерства, замминистра иностранных дел Ле Ючан выразил "решительный протест" послу относительно ареста директора Мэн Ванчжоу. Он также призвал Вашингтон "немедленно исправить свои неправильные действия", отметив: "Китай будет далее отвечать в зависимости от действий США".

Китай в субботу также вызвал Джона Маккаллума, посла Канады в Пекине, призвав Оттаву к освобождению директора.

Как сообщалось, в Ванкувере во время пересечения канадской границы по запросу США задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу, которую американские власти обвиняют в уклонении от выполнения американских санкции против Ирана.

МИД Китая выступил с требованием к Канаде освободить финансового директора Huawei Technologies.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение о задержании Ванжу было принято правоохранителями без всякого политического вмешательства.