Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Цыганков рассказал о главных проблемах Динамо в первой половине сезона
Цыганков рассказал о главных проблемах Динамо в первой половине сезона
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней

Выборы в Армении: с огромным отрывом победила партия Пашиняна

Выборы в Армении: с огромным отрывом победила партия Пашиняна
10:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: На внеочередных парламентских выборах в Армении с огромным отрывом победил блок Никола Пашиняна "Мой шаг".

Центральная избирательная комиссия Армении завершила электронный подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает ЦИК Армении после обработки 100% бюллетеней со всех 2010 избирательных участков в понедельник утром.

Блок Пашиняна "Мой шаг" набирает 70,43% голосов избирателей.

Второе место у партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна - 8,27% голосов.

Третьей идет "Просвещенная Армения" – 6,37%.

Поскольку проходной барьер для партий составляет 5%, а для блоков 7%, в парламент Армении - Национальное собрание, состоящее из 105 депутатов, проходит три политических силы. 

Партии-представители предыдущей армянской власти, в том числе недавно правящая Республиканская партия, не преодолели проходной барьер.

Явка на выборах в Национальное собрание Армении составила 48,63%.

Недавно в Армении была проведена конституционная реформа, в результате чего страна перешла к парламентской форме правления. Теперь депутаты избирают и президента, и премьер-министра. Полномочия главы государства существенно урезали, а всю полноту власти сконцентрировал в своих руках глава правительства.

Выборы в Армении: Определены лидеры

Напомним, что в апреле 2018 года в Армении начались массовые демонстрации против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом с 2008 года. Под давлением улицы 23 апреля Саргсян ушел в отставку, а в мае премьер-министром избрали Никола Пашиняна.

Спустя полгода - 16 октября 2018 года Никол Пашинян ушел в отставку с поста председателя правительства. Сделал он это после того, как лидеры парламентских партий пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра. По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет главу правительства, он должен быть распущен. Поскольку этого не случилось, так и произошло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Армения, Никола Пашинян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
05 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Выборы в Армении: с огромным отрывом победила партия Пашиняна
Выборы в Армении: победила партия Пашиняна
Итоги 9 декабря: поезд Мукачево-Будапешт, Симферополь без воды, задержания &quot;желтых жилетов&quot;, выборы в Армении
Все самое главное за 9 декабря в Украине и мире
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь