Сильное наводнение во Вьетнаме: погибли более десятка людей

Новости мира: В центральном Вьетнаме в результате наводнений после сильных ливней уже погибли 13 человек.

По меньшей мере 13 человек погибли в центральном Вьетнаме в результате наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщает со ссылкой на Tuoi Tre News.

"По состоянию на 17:00 среды число погибших в результате экстремальных погодных условий в центральных провинциях превысило 13 человек", - сообщает издание со ссылкой на данные вьетнамского ведомства по предотвращению стихийных бедствий.

В ведомстве отметили, что в провинции Биньдинь в южно-центральной части страны зарегистрировано наибольшее число жертв: пять человек погибли, за ними следует центральная провинция Куангнам с четырьмя жертвами. Число погибших может увеличиться после ожидаемых проливных дождей в регионе в эти выходные, сообщает издание.

Напомним, мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния. Обязательная эвакуация была объявлена для округов Ориндж и Риверсайд, которые ранее пострадали от лесного пожара. В других округах для жителей обязательную эвакуацию заменили на рекомендацию покинуть свои дома. Спасатели говорят, что опасность сохраняется, поэтому людей призывают быть острожными.