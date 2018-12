Калифорнийское наводнение: объявили обязательную эвакуацию нескольких округов

Мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния. Обязательная эвакуация была объявлена для округов Ориндж и Риверсайд, которые ранее пострадали от лесного пожара, сообщает ABC News.

В других округах для жителей обязательную эвакуацию заменили на рекомендацию покинуть свои дома. Спасатели говорят, что опасность сохраняется, поэтому людей призывают быть острожными.

Из-за наводнения на Тихоокеанское шоссе в районе Малибу сошел оползень. В этой местности в прошлом месяце лесные пожары уничтожили сотни домов.

В Лос-Анджелесе и окрестностях за день выпало 4,8 см дождя, что в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в 1997 году. Обычно за весь декабрь в городе выпадает около 5 см осадков.

NB I-5 at Hollywood Way in #SunValley - 3 left lanes blocked- overturned vehicle with fatality- unknown duration https://t.co/zqxNFKXp7h #Storm #Rain #TrafficAlert pic.twitter.com/zkhHchIvhW

В то же время на автомагистрали I-5 между Лос-Анджелесом и долиной Сан-Хоакин выпал сильный снег, из-за чего дорогу закрыли. Водителям настоятельно рекомендуют быть осторожными во время движения по горным перевалам, где прогнозируют до 1,8 м снега.

That’s 17th Street and Pomona Avenue. Please find alternate routes and stay away from that area until water level subsides. pic.twitter.com/od1vvjRqaJ

— Costa Mesa Police (@CostaMesaPD) 6 декабря 2018 г.