Скачать
Пятница, 07.12.2018
Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Объединительный собор: Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Динамо хочет купить румына из Лестера
Динамо хочет купить румына из Лестера
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

Калифорнийское наводнение: объявили обязательную эвакуацию нескольких округов

Калифорнийское наводнение: объявили обязательную эвакуацию нескольких округов
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com/MoeStorch

Новости мира: На юге штата Калифорния проливные дожди привели к наводнению.

Мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния. Обязательная эвакуация была объявлена для округов Ориндж и Риверсайд, которые ранее пострадали от лесного пожара, сообщает ABC News.

В других округах для жителей обязательную эвакуацию заменили на рекомендацию покинуть свои дома. Спасатели говорят, что опасность сохраняется, поэтому людей призывают быть острожными.

Из-за наводнения на Тихоокеанское шоссе в районе Малибу сошел оползень. В этой местности в прошлом месяце лесные пожары уничтожили сотни домов.

В Лос-Анджелесе и окрестностях за день выпало 4,8 см дождя, что в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в 1997 году. Обычно за весь декабрь в городе выпадает около 5 см осадков.

 

 

В то же время на автомагистрали I-5 между Лос-Анджелесом и долиной Сан-Хоакин выпал сильный снег, из-за чего дорогу закрыли. Водителям настоятельно рекомендуют быть осторожными во время движения по горным перевалам, где прогнозируют до 1,8 м снега.

 

Как будто пожаров было мало: Новое стихийное бедствие в Калифорнии

Ожидается, что после сильных осадков в Калифорнии установится сухая и теплая погода, однако уже начале следующей недели возможен новый шторм.

Напомним, сильный ливень обрушился на город Бодрум на юго-западе Турции. Мощные потоки воды на улицах смывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения оказались подтоплены дома. В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Калифорния, Стихия, Дожди, Ливни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
02 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
03 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
04 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
05 Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Итоги 7 декабря: День Вооруженных сил Украины и конец дружбы с Россией
Итоги 7 декабря: День ВСУ и конец дружбы с Россией
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь